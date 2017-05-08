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أوباما يلتقى رئيس الوزراء الإيطالى في ميلان اليوم
الرئيس الامريكي باراك اوباما

أوباما يلتقى رئيس الوزراء الإيطالى في ميلان اليوم

2017-05-08 11:12:57
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يلتقى الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما، اليوم الاثنين، فى ميلانو رئيس الوزراء  الإيطالى السابق ماتيو رينزي، وذلك خلال زيارة تستغرق يومين لهذه المدينة يناقش خلالها مسألتى الغذاء والمناخ.
وسيعقد الرئيس الديموقراطى السابق، الذى خلفه دونالد ترامب فى 20 يناير، لقاءا ثنائيا “خاصا” مع رينزي، الذى أعيد انتخابه قبل أيام رئيسا للحزب الديموقراطى الإيطالى الحاكم.
وأوضح فريق أوباما أن “المسؤولين كانا شريكين مقربين، وأصبحا صديقين جيدين لدى تواجدهما فى السلطة”.
وبعدما استشهد مرات عدة بشعار “نعم نستطيع” للرئيس الأمريكية السابق باراك أوباما، استعاد رينزى عبر تويتر شعار “إلى الأمام!” لإيمانويل ماكرون الذى انتخب الأحد رئيسا لفرنسا.

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