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ريال مدريد وبرشلونة يتنافسان لضم لاعب أتلتيكو
أتلتيكو مدريد و ريال مدريدو برشلونة

ريال مدريد وبرشلونة يتنافسان لضم لاعب أتلتيكو

2017-05-08 11:11:14
أ ش أ

ذكرت تقارير صحفية اليوم الاثنين أن الفرنسي الشاب ثيو هيرنانديز الظهير الأيسر المعار من أتلتيكو مدريد إلى ديبورتيفو ألافيس يستمتع بتنافس قطبي إسبانيا ريال مدريد وبرشلونة على الظفر بخدماته الصيف المقبل.

وأكد مانويل جارسيا كويلون وكيل ثيو - في مقابلة مع موقع (فوت ميركاتو) - أن اللوس بلانكوس والبلوغرانا يتقاتلان من أجل اللاعب المعار ، وقال “في الوقت الحالي ثيو ليس قريبا من الريال او البرسا، كلاهما مهتم جدا به لكننا لم نتفق على أي شيء مع أحد منهما”.

وأضاف : “نحن لم نحدد الوجهة الجديدة بعد، لقد قدما عروضا تقترب كثيرا من الشرط الجزائي الموجود بعقده، لكن ثيو هو الوحيد الذي سيقرر أين يريد اللعب”.

من جانبها ذكرت صحيفة (سبورت) الكتالونية - المعروفة بقربها من نادي برشلونة - أن إدارة البلوجرانا تقود مطاردة حامية للحصول على اللاعب صاحب الـ19 عاما ، والذي يأمل أن يشارك مع منتخب فرنسا في نهائيات كأس العالم المقبل بروسيا 2018.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب يفهم جيدا أنه في برشلونة سوف يلعب المزيد من الدقائق، كما سيكافأ تألقه بدقائق لعب إضافية ما يساهم في تحقيق حلمه بالمشاركة مع المنتخب الوطني.

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