اعتبر رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس، أن فوز الوسطي إيمانويل ماكرون في انتخابات الرئاسة الفرنسية هو “مصدر إلهام لفرنسا وأوروبا”.

وكتب تسيبراس الذي يرأس حزب سيريزا اليساري المتطرف على “تويتر” “أنا متأكد أننا سنعمل سوياً بشكل وثيق”.

وكان ماكرون قال الجمعة إنه يؤيد إعادة هيكلة دين اليونان، مشدداً على أنه “سيخوض” معركة للتوصل إلى ذلك.

وانتخب ماكرون، أمس الأحد، رئيسا جديدا لفرنسا، إثر حصوله على 66.06% من الأصوات، وذلك بعد فرز أصوات كافة الناخبين، بحسب الداخلية الفرنسية.