يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الثلاثاء طقس شديد الحرارة نهارا لطيف ليلا وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا والشوائب العالقة نهارا على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحري والقاهرة ومدن القناة، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على أقصى الغرب.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيهما من المتر إلى المتر ونصف والرياح السطحية للبحرين شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر :

الصغرى العظمى

القاهرة 26 39

الإسكندرية 23 35

مطروح 23 35

بورسعيد 23 31

دمياط 23 32

بلطيم 24 36

الإسماعيلية 25 39

السويس 26 39

العريش 18 37

نخل 15 37

طابا 16 38

الطور 24 35

مرسى علم 25 34

الغردقة 26 36

شرم الشيخ 26 35

رفح 17 36

كاترين 17 30

سيوة 25 39

المنيا 23 39

الفيوم 23 39

رأس سدر 25 37

أبوسمبل 27 39

وسط الدلتا 25 39

أسيوط 23 39

سوهاج 23 39

الأقصر 26 40

أسوان 27 41

شلاتين 23 33

حلايب 24 31

الوادى الجديد 26 40

قنا 26 40

نويبع 26 36

السلوم 24 36

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهى كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 30 41

المدينة 26 40

الرياض 24 38

المنامة 29 35

أبوظبى 28 40

الدوحة 28 38

الكويت 26 38

دمشق 15 34

بيروت 23 28

عمان 18 34

القدس 19 32

غزة 20 33

بغداد 22 38

مسقط 31 37

صنعاء 12 27

الخرطوم 26 41

طرابلس 18 24

تونس 15 26

الجزائر 16 24

الرباط 14 24

نواكشوط 25 41

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة 11 24

اسطنبول 13 23

اسلام اباد 24 38

نيودلهى 29 43

جاكرتا 24 32

بكين 15 28

كوالامبور 24 30

طوكيو 16 23

أثينا 15 26

روما 10 22

باريس 5 16

مدريد 14 28

برلين 3 10

لندن 5 14

مونتريال 1 6

موسكو 1 4

نيويورك 9 16

واشنطن 6 17