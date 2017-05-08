بدأت الزيارة الأخيرة التى قام بها كلا من اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إلى دولة التشيك تؤتى ثمارها، إذ يتوافد حاليا مجموعات من السائحين من دولتى التشيك وأوكرانيا إلى المدن السياحية المصرية خاصة الغردقة وشرم الشيخ والساحل الشمالى، وهو ما قد يعوض انحسار الحركة السياحية الوافدة لمصر من بعض الدول المصدرة للسياحة خلال الموسم الصيفى الحالى.

وقال حسام الشاعر نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر، إن الزيارة الأخيرة التى قام بها اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وعدد من المستثمرين إلى دولة التشيك بدأت تؤتى ثمارها وسوف تؤدى إلى زيادة فى حركة السياحة الوافدة من السوق التشيكية.

وأشار إلى أن الزيارة تم تسويقها إعلاميا بشكل جيد فى التشيك مما سيكون له انعكاس إيجابى على السياحة التشيكية الوافدة لمصر.

كان محافظ البحر الأحمر قد عقد مؤتمرا صحفيا الأسبوع الماضى مع وفد إعلامى تشيكى للإعلان عن تصوير فيلم عن البحر الأحمر يعرض فى التليفزيون التشيكى بحضور حسام الشاعر نائب رئيس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الاحمر ورئيس شركة «برايت سكاى» وعماد وجدى رئيس شركة «بلوستايل التشيكية».

وقال عبدالله إن اللقاء يستهدف زيادة السياحة التشيكية إلى البحر الأحمر خلال الفترة القادمة. وأشار إلى وجود الوفد التشيكى فى الغردقة جاء نتيجة سريعة للزيارة التى قام بها بمرافقة محافظ جنوب سيناء وعدد من المستثمرين إلى التشيك الشهر الماضى. وأضاف أن محافظة البحر الأحمر تضم 265 منتجعا سياحيا بإجمالى 76 ألف غرفة فندقية، كما أنها على استعداد تام لاستقبال ما يزيد على 8 ملايين سائح سنويا. ودعا المحافظ الوفد الإعلامى التشيكى إلى نقل الصورة الحقيقية للغردقة والبحر الاحمر إلى المواطن التشيكى ودعوته إلى زيارة مصر والغردقة بشكل خاص. وأكد أن فنادق البحر الأحمر على أعلى مستوى من الرفاهية التى يتمنى أن يجدها السائح التشيكى، كما ان مدينة سفاجا بها أرقى مراكز السياحة العلاجية والاستشفائية التى تتميز بها مصر.

وعلى جانب آخر، يستقبل مطار العلمين الدولى هذا الأسبوع عددا من طائرات الشارتر القادمة من مطار كييف بأوكرانيا مع بداية تدفق طائرات الشارتر للموسم السياحى الصيفى هذا العام التى بدأت الأسبوع الماضى على شواطئ الساحل الشمالى ومدينة مرسى مطروح.

وقامت إدارة السياحة والمصايف ومكتب وزارة السياحة بمحافظة مطروح باستقبال السائحين وتوزيع الدليل السياحى للمحافظة لكى يتعرف السائح على أهم المعالم السياحية التى تتميز بها المحافظة بالساحل الشمالى ومدينة مرسى مطروح وواحة سيوة.

وأشاد السائحون الأوكرانيون بالجو الرائع والطبيعة البكر التى تتميز بها هذه المنطقة الساحرة وكذلك حفاوة الاستقبال التى تميز الشعب المصرى بصفة عامة ومواطنى مطروح بصفة خاصة. وأكدوا أنهم سيضعون زيارة مصر فى برنامجهم السنوى وسيشجعون أصدقاءهم على زيارتها بصفة مستمرة.