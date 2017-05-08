غادر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، دولة الكويت، بعد زيارة استغرقت عامين، متوجهاً إلى مملكة البحرين.

وكان في وداع السيسي، لدى مغادرته البلاد، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، ووفد رفيع المستوى من المسؤولين الكويتيين.

وعزف النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية، والكويت، قبل مغادرة السيسي، البلاد، كما استعرض الزعيمان حرس الشرف.

يذكر أن الرئيس السيسي، قد وصل إلى الكويت، صباح أمس الأحد، وعقد قمة مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد، بحثا فيها تعزيز سُبل التعاون المشترك بين البلدين، وأهم القضايا الساخنة في المنطقة.