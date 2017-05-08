تحدت فتاة برازيلية تدعى ” ماريانا ميندس ” عيب خلقي ولدت به بالعديد من جلسات التصوير .

وولدت البرازيلية بوحمة سوداء ضخمة على وجهها، ورغم وصفها بالقبيحة والغريبة، تحدت منتقديها ورفضت إزالتها - وفقا لموقع

“مترو” .

وأشارت ميندس -24 عامًا- إلى أن الوحمة تجعلها فريدة من نوعها، وتعلمت أن تحب وجهها لأنها تساعدها على التميز عن أي شخص آخر.

وقالت إنها خضعت في الخامسة من عمرها لعلاجات بالليزر للحد من ظهور الوحمة، حيث خشيت والدتها من تعرضها للتنمر، لكن بدلا من شعورها بالحرج من وجهها، أدركت تميزها وأظهرت ذلك في العديد من جلسات التصوير.