أمير الكويت يستقبل الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي

استقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بقصر بيان صباح اليوم الاثنين ، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.

وأطلع الزياني خلال اللقاء أمير الكويت على أهم القضايا المطروحة على جدول أعمال اللقاء التشاوري السابع عشر لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقمة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع الولايات المتحدة الامريكية وقمة إسلامية عربية مع الولايات المتحدة الامريكية، والمزمع عقدهم في المملكة العربية السعودية الشهر الجاري.

حضر اللقاء النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح.