زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لازار ماتفييف الممثل السابق لهيئة الاستخبارات السوفيتية في وزارة أمن الدولة بجمهورية ألمانيا الديمقراطية.

وهنأ بوتين ماتفييف بمناسبة عيد ميلاده الـ90، وبمناسبة قدوم عيد النصر وأهداه ساعة يد رئاسية، ونسخة صحيفة “برافدا” التي تم إصدارها في العام 1927 بيوم ميلاد ماتفييف.

ومن الجدير بالذكر أن لازار ماتفييف كان يشرف على فلاديمير بوتين في زمن عمله في مدينة دريسدن الألمانية في النصف الثاني من ثمانينيات القرن الماضي.