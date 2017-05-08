قال الدكتور سعيد اللاوندي خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن فرنسا بها أكثر من 6 ملايين عربي مسلم، اندمجوا بالمجتمع الفرنسي.

وأشار اللاوندي في مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح”، المذاع علي فضائية “dmc”، صباح اليوم الإثنين، إلي أن جميعهم اختاروا المرشح الفرنسي إيمانويل ماكرون، هربا من التسليم للمرشحة مارين لوبين.

وأضاف أن نسب المشاركة في الانتخابات الفرنسية أغلبهم شباب، واختاروا شابا ليترأس البلاد.

وأوضح خبير العلاقات الدولية، أنه في فرنسا هناك عددا كبيرا من رجال الساسة الذين يعتبرون “ديناصورات” الأحزاب القديمة، الذين أسسوا أوروبا.

ولفت إلي أن المرشح الفرنسي ماكرون رجل اقتصادي بالدرجة الأولى، وأنه متمسك بأوروبا العظمي، وسيعمل علي تمكين علاقته بالإتحاد.