بالفيديو.. اللاوندي: الشباب مثلوا الأغلبية في الانتخابات الفرنسية2017-05-08 11:18:35
قال الدكتور سعيد اللاوندي خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن فرنسا بها أكثر من 6 ملايين عربي مسلم، اندمجوا بالمجتمع الفرنسي.
وأشار اللاوندي في مداخلة هاتفية ببرنامج “8 الصبح”، المذاع علي فضائية “dmc”، صباح اليوم الإثنين، إلي أن جميعهم اختاروا المرشح الفرنسي إيمانويل ماكرون، هربا من التسليم للمرشحة مارين لوبين.
وأضاف أن نسب المشاركة في الانتخابات الفرنسية أغلبهم شباب، واختاروا شابا ليترأس البلاد.
وأوضح خبير العلاقات الدولية، أنه في فرنسا هناك عددا كبيرا من رجال الساسة الذين يعتبرون “ديناصورات” الأحزاب القديمة، الذين أسسوا أوروبا.
ولفت إلي أن المرشح الفرنسي ماكرون رجل اقتصادي بالدرجة الأولى، وأنه متمسك بأوروبا العظمي، وسيعمل علي تمكين علاقته بالإتحاد.
-
«شاومينج»: حصلنا على امتحانات الثانوية.. و«التعليم» تحذر
وقالت الصفحة، عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “مع اقتراب امتحانات الثانوية العامة، وزيادة قلق الطلاب وأولياء الأمور، أحب اطمنكوا، الامتحانات معانا ...Mon, 08 May 2017 06:43:40 GMT
-
حازم عبدالعظيم يوجه رسالة إلى «باسم يوسف».. ماذا طلب منه؟!
وجّه المحلل السياسي “حازم عبد العظيم” رسالة إلى الإعلامي الساخر “باسم يوسف”، مؤكدًا على ضرورة ظهوره قبل الانتخابات الرئاسية. وقال “عبد العظيم” عبر حسابه الشخصي ...Sun, 07 May 2017 10:51:26 GMT
-
الأهلي يعسكر ببرج العرب الخميس استعدادًا لزانكو
أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، إن الجهاز الفني للفريق بقيادة حسام البدري قرر الدخول في معسكر مغلق لمدة يومين بمدينة الإسكندرية قبل مواجهة زاناكو ...Sun, 07 May 2017 12:00:51 GMT
-
التحقيقات: «ماس كهربائي» وراء حريق قطار الصعيد
دفعت الحماية المدنية بــ4 سيارات إطفاء لموقع حريق قطار vip والمتجه من القاهرة إلى أسوان، بمركز دشنا شمال محافظة قنا بسبب ماس كهربائي. كان اللواء صلاح الدين حسان، مدير ...Sun, 07 May 2017 10:39:26 GMT
-
الإسكان: سحب 2579 كراسة شروط لمدينتي ناصر أسيوط وغرب قنا
أكد الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن 673 حاجزًا دفعوا مقدمات الحجز بمدينة “ناصر” الجديدة بغرب أسيوط، و377 حاجزًا دفعوا مقدمات ...Sun, 07 May 2017 10:36:50 GMT
-
لماذا تشعر بالبرد أثناء جلوسك على الشاطئ في الصيف؟ - محيط
أكد البروفيسور الفرنسي فيليب هومبير ، طبيب الأمراض الجلدية ورئيس الجمعية الدولية للصيدلة الجلدية، أن السبب وراء شعور بعض الأشخاص بالبرودة أثناء جلوسهم ...Sun, 07 May 2017 10:01:54 GMT
-
إلزام توفيق عكاشة بدفع 500 جنيه شهرياً بدل فرش لأبنه
قررت محكمة أسرة مدينة نصر برئاسة المستشار أحمد القاضى وعضوية المستشارين محمد قسم الله وهبة صلاح بإلزام البرلمانى السابق واﻹعلانى توفيق عكاشة بدفع 500 جنيه شهريا ...Sun, 07 May 2017 10:05:37 GMT
-
شريف سامي:تواصل مستمر بين الرقابة المالية والبنك المركزيSun, 07 May 2017 09:09:01 GMT
-
ميدو: قادر على تحقيق الإنجازات مع الاهلي
أكد أحمد حسام “ميدو” المدير الفني لفريق وادي دجلة، أنه قادر على تحقيق العديد من الإنجازات والبطولات حال توليه القيادة الفنية للنادي الأهلي. وقال “ميدو”، خلال ...Sun, 07 May 2017 09:35:40 GMT