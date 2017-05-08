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الرئيس الجزائري في رسالة تهنئة لـ"ماكرون": تستحق رئاسة فرنسا بجدارة
الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة

الرئيس الجزائري في رسالة تهنئة لـ"ماكرون": تستحق رئاسة فرنسا بجدارة

2017-05-08 11:29:26
وكالات

وجه رئيس الجمهورية الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، رسالة تهنئة لنظيره الفرنسى المنتخب إيمانويل ماكرون بعد فوزه على اليمينية المتطرفة مارين لوبان بنسبة فاقت الـ65%.

وقال الرئيس الجزائري في رسالته لماكرون “إن انتخابك لرئاسة فرنسا كان عن جدارة واستحقاق، وهذا لصلابة عزيمتك ولتبصر رؤيتك وصدق تعهداتك”.

وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن نسبة المشاركة فى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية التى تنافس فيها إيمانويل ماكرون (وسط) ومارين لوبن (يمين متطرف) بلغت عصر الأحد 65,30%، وبذلك تكون نسبة المشاركة سجلت تراجعا كبيرا مقارنة مع نظيرتها فى الوقت نفسه خلال الدورة الأولى فى 23 أبريل (69,42%) ومع الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية  71.96% عام 2012.

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