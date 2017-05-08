اتخذت سلطات قرية البضائع بمطار القاهرة اليوم الإثنين إجراءات مشددة لتأمين تفريغ ونقل 14 طرد نظائر مشعة قادمة من كوريا الجنوبية عن طريق ألمانيا لإستخدامها فى عدد من المشروعات البحثية بالاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.

وصرحت مصادر مطلعة بالقرية، أن الطرود وصلت وهى بوزن 188 كجم من النظائر المشعة على رحلة الخطوط الألمانية ــ لوفتهانزا ــ رقم 913 والقادمة من كوريا عن طريق فرانكفورت وتولى فريق من خبراء هيئة الطاقة الذرية التعامل مع الطرود للتأكد من عدم صدور إشعاعات أعلى من المعدلات الطبيعية قبل الإفراج عنها حيث تم نقلها إلى قسم النظائر المشعة بهيئة الطاقة الذرية لإعدادها للإستخدام فى بعض الأبحاث العلمية بشأن الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.