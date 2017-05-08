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اليوم.. فصل التيار الكهربائي عن شرطة النجدة وشركة الغاز بالغردقة‎
محطة كهرباء ـ كهرباء‎

اليوم.. فصل التيار الكهربائي عن شرطة النجدة وشركة الغاز بالغردقة‎

2017-05-08 09:47:44
أ ش أ

أعلن مركز عمليات محافظة البحر الأحمر عن فصل التيار الكهربائي اليوم الأثنين ،عن شرطة النجدة وشركة الغاز والغابة الشجرية بمدينة الغردقة.

وأكد مركز عمليات البحر الأحمر، أن بدء قطع التيار الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا ،لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

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