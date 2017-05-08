قال العقيد مصطفى إبراهيم، مدير إدارة العمليات بالإدارة العامة للمرور، إن هناك تنسيقا مستمرا مع مديريات المرور بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية لإزالة أي إشغالات أو ورش تصليح إطارات على الطريق الدائري، وذلك على مدار يومين أسبوعيا وهم يومين غير معلنين سوى لأفراد الخدمات.

وقال إبراهيم، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج “صباح البلد”، على قناة صدى البلد، اليوم الاثنين، إن هناك تكثيفا للخدمات المرورية على الطرق السريعة خاصة مع الارتفاع في درجات الحرارة، ناصحا السائقين الكشف عن إطارات السيارات قبل بداية الرحلة تجنبا لوقوع الحوادث.

وأشار إلى أن هناك انتظاما في جميع الطرق السريعة، باستثناء مناطق السلام في اتجاه الطريق الزراعي ومحور 26 يوليو.

ولفت إلى أن الإدارة لم تتلق أي إخطارات بوجود عوائق مرورية بسبب الطقس.