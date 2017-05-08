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وزيرة التخطيط: نستهدف تطوير 435 مدرسة فنية بالمعايير الأوروبية‎
هالة السعيد

وزيرة التخطيط: نستهدف تطوير 435 مدرسة فنية بالمعايير الأوروبية‎

2017-05-08 09:44:32
أ ش أ

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن الدولة تستهدف التوسع فى التعليم الفنى من خلال تطوير منظومته وربط هذا النوع من التعليم باحتياجات سوق العمل والتوسع فى نظام التعليم المزدوج الذى يوفر فرص تدريب حقيقية للطلاب فى المصانع لتصل نسبته إلى 60 % من التعليم، ورفع أعداد الملتحقين بالتعليم والتدريب المزدوج، وأعداد المدارس داخل المصانع والمزارع بنسبة زيادة سنوية 15%.

وأضافت هالة السعيد فى تصريحات صحفية لها، أن الدولة تعمل على قياس مدى تأثير التعليم الفنى على جودة الخدمات المقدمة، واستمرار تفعيل المشروعات والمبادرات الابتكارية فى التعليم الفنى، بتأسيس مجموعة من المجمعات التكنولوجية الجديدة والتوسع فيها، وتحويل 27 مدرسة فنية إلى مجمعات تكنولوجية.

وأشارت وزيرة التخطيط إلى أنه يتم حاليا تطوير 435 مدرسة فنية وفق المعايير الأوروبية ليتم الانتهاء منها فى 2018، كما سيتم تطوير جميع مدارس التعليم الفنى بنهاية عام 2021، بالإضافة إلى إنشاء مدارس فنية نوعية لتخصصات تخدم البيئة الاقتصادية المحلية مثل التخصصات اللوجستية ببورسعيد ومدرسة البتروكيماويات فى السويس وتخصص الجرانيت فى أسوان بالإضافة إلى المدارس الفنية اليابانية ببورسعيد.

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