انطلاق الملتقى السنوي الثالث للمسئولية المجتمعية بحضور 5 وزراء2017-05-08 09:38:35
تبدأ اليوم الاثنين، فعاليات الملتقى السنوي الثالث للمسئولية المجتمعية في مصر لعام 2017 وتستمر لمدة يومين ذلك تحت عنوان “دور القطاع الخاص في دعم البرنامج الاقتصادي الشامل لتحقيق التنمية المستدامة” الذي يأتي في إطار الرؤية الشاملة للدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة مصر 2030 وعرض خطط الحكومة وتوحيد جهود القطاعين الحكومي والخاص مع منظمات المجتمع المدني في مجال المسئولية المجتمعية.
ومن المقرر أن يحضر عدد من الوزراء فى مقدمتهم الدكتور سحر نصر، وزير الاستثمار والتعاون الدولى ، الدكتور هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ، الدكتور غادة والــى، وزير التضامن الاجتماعى ، الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة ، الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية بالإضافة إلى نخبة من الشخصيات العامة والمسئولين الحكوميين وممثلي شركات القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني.
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