تفقد الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عدداً من منظومات التسليح وعناصر التأمين القتالى والفنى بالقوات البحرية فى مختلف المجالات، وذلك فى إطار المتابعة الدورية لاستراتيجية التطوير والتحديث بالأفرع الرئيسية وتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

وإستمع رئيس الأركان إلى شرح تفصيلى من الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية تضمن عددا من المشروعات التى يجرى تنفيذها بقيادة القوات البحرية ومنطقة ميناء الإسكندرية والتى تساهم فى دعم الأنشطة المختلفة للقطاعين العسكرى والمدنى.

مؤكدًا أن أبطال ومقاتلي القوات البحرية بما يملكوه من تدريب راق وروح معنوية عالية وأحدث منظومات التسليح العالمية ينفذون كافة المهام الموكلة إليهم بكل كفاءة وقدرة على حماية سواحل مصر ومياهها الإقليمية والإقتصادية.

وتفقد رئيس الأركان عددا من الأرصفة والمنشآت الخاصة بالتأمين الفنى وصيانة وإصلاح السفن داخل الورش الرئيسية للقوات البحرية التى تقوم بأعمال إستعادة الكفاءة الفنية والقتالية وإجراء العمرات لمختلف الوحدات والقطع البحرية.

كما شملت الجولة تفقد محاكاة التدريب التى تسهم بقدر كبير فى تحقيق الواقعية فى تدريب الأطقم البحرية وإكسابهم المهارات القتالية المختلفة ، كذلك زيارة أهم المنشآت التى تم بناؤها حديثًا وكذا أعمال إنشاء وتطوير الأرصفة المخصصة لإستقبال ورباط القطع البحرية الجديدة ، بعد تجهيزها بكافة الخدمات والمرافق وفقًا لأحدث المنظومات القتالية والإدارية والفنية.

وإستمع إلى شرح من قائد وطاقم الغواصة “41” الجديدة والتى تمثل إضافة قوية للقدرات القتالية للقوات البحرية بما تملكه من خصائص فنية وأنظمة قتالية ونيرانية عالية.

وأكد الفريق محمود حجازى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة، على الإرتقاء بالقدرات القتالية للوحدات البحرية وتطويرها كمًا وكيفًا فى إطار التطوير الشامل للقوات المسلحة حتى تتمكن من التأمين الكامل لسواحل جمهورية مصر العربية.

وأشاد بقدرة وكفاءة العناصر المقاتلة والتخصصية داخل القوات البحرية ، وقدرتهم على مواكبة التطور المتسارع فى نظم وأساليب القتال البحرى ، وتنفيذ كافة المهام المكلفين بها تحت مختلف الظروف.

كما تفقد رئيس الأركان، تطور منظومة الإعداد والتأهيل داخل الكلية البحرية ، وإستمع إلى عرض تقديمى من اللواء بحرى أح وليد عوض مدير الكلية البحرية عن ملامح تطور العملية التعليمية بدًا من نظم الإنتقاء والقبول ومراحل الإعداد والتأهيل الأساسى والتخصصى خلال المراحل المختلفة.

كذلك ملامح خطط التطوير التى تشمل تطوير المناهج ، وكذا أساليب التعليم ومساعدات التدريب بهدف تنمية المهارات العلمية والعملية.

وناقش الفريق محمود حجازى، أعضاء هيئة التدريس بالكلية فى كيفية الإرتقاء بأساليب التخطيط والتنظيم وتنفيذ التدريب داخل الكلية ، وكيفية تحقيق التأهيل العلمى والبدنى ، وتنمية الفكر الإبداعى للدارسين ، لتخريج أجيال قادرة على مواكبة التطورت المتلاحقة فى منظومة الكفاءة والإستعداد القتالى داخل القوات البحرية.

وأوصى الطلبة بمداومة البحث والإطلاع والمعرفة لمواكبة التطور العلمى فى العديد من المجالات العلمية والثقافية والفكرية المعاصرة ، بما يتناسب مع تطور المهام والواجبات المكلفين بها للدفاع عن الوطن وصون مقدساته.