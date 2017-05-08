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العثور على أكبر مقبرة لجثث "الحمير" في الجيزة
حمير

العثور على أكبر مقبرة لجثث "الحمير" في الجيزة

2017-05-08 11:14:43
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و”تويتر”، مقطع فيديو يرصد مقبرة حقيقية بها الآلآف من الحمير المسلوخة بالقرب من قرية طهما التابعة لمركز العياط بمحافظة الجيزة.

وأثار مقطع الفيديو المتداول حالة من الجدل بين الرواد، وظهر بعض الحمير مسلوخة والبعض منها هياكل بها بقايا لحم، وهو ما دفع الرواد إلى التساؤل حول ماهية هذا المكان وكيف تم نقل تلك الحمير إليه ومن المتسبب فى إبادتها بهذا الكم الهائل.



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