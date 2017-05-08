تحتفل محافظة الجيزة اليوم الاثنين، بتوقيع عقد إنشاء وتشغيل 7 خطوط أتوبيس نقل عام فائق الجودة لربط مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد، بمحطة مترو جامعة القاهرة بمحافظة الجيزة.

ومن المقرر أن يشارك كل من، الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، والدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور هشام عرفات، وزير النقل، واللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، وريتشارد ديكتوس مدير برنامج الأمم المتحدة ذلك في مصر القديمة في القاهرة.