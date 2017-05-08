قالت النائبة بثنت فهمي عضو مجلس النواب، إن أبرز تعديلات مجلس النواب على مشروع قانون الاستثمار، تمثلت في المادة 9 الخاصة بالوزير المختص بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون.

وأشارت بثنت خلال مداخلة هاتفية، أن النص الذي أقره المجلس يحتوي على إسناد إصدار لائحة القانون إلى رئيس مجلس الوزراء.

واوضحت ان قانون الاستثمار الجديد لن يستطيع وحدة جذب الاستثمارات، فلابد ايضا من تعديل انون الافلاس، وقانون المال والاستحواذ، وقانون العمل.

ومن جانبه.. وافق مجلس النواب على قانون الاستثمار في ضوء ما طالبت به الحكومة