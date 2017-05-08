قالت دار الإفتاء المصرية في توضيح لها عن معنى رفع الأعمال فى شهر شعبان وفى يومى الاثنين والخميس إن الأعمال سواء كانت قولية أو فعلية تُعرَض على سبيل الإجمال فى شهر شعبان، وهذا يسمى رفعًا سنويًّا، بينما تعرض فى يومى الاثنين والخميس على سبيل التفصيل، ويسمى رفعًا أسبوعيًّا.

وأضافت أن “كلاهما ورد فى السنة، فعن أسامة بن زيد رضى الله عنهما قال: قلت: يا رسول الله، لم أرك تصوم شهرًا من الشهور ما تصوم من شعبان، قال: «ذلِكَ شَهْرٌ يغفل الناسُ عنه بين رجبٍ ورمضان، وهو شَهْرٌ تُرفَع فيه الأعمالُ إلى رب العالمين، فأُحِبُّ أن يُرفَع عملى وأنا صائمٌ» رواه النسائى”.

وأوضحت الإفتاء “وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «تُعرَض الأعمالُ يومَ الاثنينِ والخميسِ، فأُحِبُّ أن يُعرَض عملى وأنا صائمٌ» رواه الترمذى. وقال ابن حجر: ولا ينافى هذا رفعها فى شعبان كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: «إنه شَهْرٌ تُرفَع فيه الأعمالُ، وأُحِبُّ أن يُرفَع عملى وأنا صائمٌ»، لجواز رفع أعمال الأسبوع مفصلة، وأعمال العام مجملة”.