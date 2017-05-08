 Moheet on google
الإثنين 8 مايو 2017 09:52 صباحاً
روابط سريعة
إيران ترحب بفوز ماكرون برئاسة فرنسا
ايمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي

إيران ترحب بفوز ماكرون برئاسة فرنسا

2017-05-08 09:35:37
أ ش أ

أبدت إيران اليوم الاثنين ترحيبها بنتيجة الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي أُعلنت مساء أمس الأحد.

وأفادت وكالة أنباء “تسينم” الإيرانية بأن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي رحب بنتيجة الانتخابات الرئاسية الفرنسية، مهنئا الحكومة والشعب في فرنسا بهذا الحدث.

وأعرب قاسمي عن أمله في تعزيز العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفرنسا خلال المرحلة الجديدة عقب إقامة هذه الانتخابات، وفق الأرضيات التي تم تمهيدها خلال السنوات الأخيرة وما يتناسب مع الإمكانيات الموجودة بين البلدين وبغية تحقيق مصالح الشعبين الإيراني والفرنسي.

تجدر الإشارة إلى أن الانتخابات الرئاسية الفرنسية جرت في جولتين عقب انسحاب مرشحي الاحزاب الرئيسيين، وتمكن ماكرون أمس الأحد من هزيمة منافسته مارين لوبن عبر حصوله على أكثر من 66 في المائة من الأصوات.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3