أبدت إيران اليوم الاثنين ترحيبها بنتيجة الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي أُعلنت مساء أمس الأحد.

وأفادت وكالة أنباء “تسينم” الإيرانية بأن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي رحب بنتيجة الانتخابات الرئاسية الفرنسية، مهنئا الحكومة والشعب في فرنسا بهذا الحدث.

وأعرب قاسمي عن أمله في تعزيز العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفرنسا خلال المرحلة الجديدة عقب إقامة هذه الانتخابات، وفق الأرضيات التي تم تمهيدها خلال السنوات الأخيرة وما يتناسب مع الإمكانيات الموجودة بين البلدين وبغية تحقيق مصالح الشعبين الإيراني والفرنسي.

تجدر الإشارة إلى أن الانتخابات الرئاسية الفرنسية جرت في جولتين عقب انسحاب مرشحي الاحزاب الرئيسيين، وتمكن ماكرون أمس الأحد من هزيمة منافسته مارين لوبن عبر حصوله على أكثر من 66 في المائة من الأصوات.