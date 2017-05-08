قال الكابتن محمد محسن، لاعب الكرة الطائرة بنادي الزمالك، إنه تم إيقافه لمدة 4 سنوات، مشيرا إلى أنه خلال التجهيز لبطولة العالم عام 2017، حضرت لجنة من المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات وأجرت تحليلا عشوائيا على اللاعبين، وظهرت النتيجة إيجابية.

وأضاف محسن، في حواره مع الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج «العاشرة مساء» المذاع على فضائية «دريم» أنه تواصل مع عدد من الأطباء البيطريين، وكشف وجود مادة الروكتوبمين في جسمه، والتي دخلت إلى جسمه من خلال تناول اللحوم البرازيلي حيث تحقن الأبقار بهذه المادة لزيادة حجمها، مؤكدا أن هذه المادة تسبب عقم، وأمراض سرطانية، وتسبب الوفاة بشكل مفاجئ.

وأوضح أنه اشترى نصف كيلو لحم وقام بتحليل عينه منه بمعمل تحليل شهير، وأثبت احتواء العينة على مادة الروكتوبمين، مشيرا إلى أن هذه المادة محظورة في مصر، ولا تتواجد في أي نوع من أنواع المكملات الغذائية أو أي نوع من أنواع الأدوية.