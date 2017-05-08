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وزير التنمية المحلية يشارك في الملتقى السنوي الثالث للمسئولية المجتمعية في مصر.. اليوم‎
الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية‎

وزير التنمية المحلية يشارك في الملتقى السنوي الثالث للمسئولية المجتمعية في مصر.. اليوم‎

2017-05-08 09:31:36
أ ش أ

يشارك الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية في الملتقى السنوي الثالث للمسئولية المجتمعية في مصر لعام 2017 تحت عنوان “دور القطاع الخاص في دعم البرنامج الاقتصادي الشامل لتحقيق التنمية المستدامة”،اليوم الاثنين، والمقام على مدار يومين بأحد فنادق القاهره.

ويأتي المؤتمر في إطار الرؤية الشاملة للدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة مصر 2030 وعرض خطط الحكومة وتوحيد جهود القطاعين الحكومي والخاص مع منظمات المجتمع المدني في مجال المسئولية المجتمعية، وذلك بحضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولي، والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، و التضامن الاجتماعي والكهرباء.

بالإضافة إلى نخبة من الشخصيات العامة والمسئولين الحكوميين وممثلي شركات القطاع العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني.

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