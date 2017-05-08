قالت شركة النعيم القابضة للاستثمار، إن إعلان صندوق نعيم للاستثمار العقاري عن طرح شهادة مصرفية، أو أداة استثمارية ذات عائد مضمون في حدود “٢٦٪‏” قد تم فهمه بشكل خاطئ، مشيرة إلى أنها أزالت الإعلان الخاص بالصندوق حرصا منها على الشفافية ومنعا لحدوث أي سوء فهم.

وأشارت الشركة في بيان لها، إلى نسبة 26% التي تم الاعلان عنها هي “معدل عائد دوري تراكمي” مستهدف من شركة إدارة الصندوق في حال تحقق خططها على مدى السنوات المقبلة، كما تم توضيحه في نشرة الطرح، فضلا عن شرح المخاطر المرتبطة بالصندوق وبتحقيق عوائده في النشرة.

ولفتت الشركة إلى أن الإعلان عن الصندوق تم لأول مرة في مارس الماضي، وتم عرض تفاصيله في أول أبريل، وهو عبارة عن صندوق استثمار وليست وديعة.

ونوهت الشركة بأنها ستطرح الصندوق في البورصة، وأن تنفيذ الاكتتاب ستتم عن طريق بنك مصر، موضحة أن قيمة الاكتتاب في صندوق النعيم تبلغ 50 ألف جنيه للفرد كحد أدنى، وإجمالي الصندوق مليار جنيه، ومدته 3 سنوات قابلة للتمديد بحد أقصى سنتين، وفائدته 10% سنويًا، إضافة إلى 16% على أصل المبلغ بمعدل سنوي في نهاية مدة الصندوق.

وكان بنك مصر قد أصدر بيانا أمس الأحد 7 مايو الجاري، مفاده أن دوره ينحصر فقط في تلقي الاكتتاب الخاص بصندوق نعيم العقاري التابع لشركة النعيم، بعدما أثير بخصوص إعلانات الصندوق عن عائد بنسبة فائدة 26%.

وقال البنك في بيانه، إن العائد المذكور هو عائد مستهدف من الصندوق وليس مضمونا، والبنك غير مسئول تماما عن تحقيق هذا العائد.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد طالبت من شركة النعيم لإدارة الأصول بحذف إعلان الصندوق العقاري من الشارع بعد أيام من عرضه.

وأرجع شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في تصريحات صحفية لأحد الموقع الإلكترونية، حذف الإعلان بسبب مخالفة المادة 100 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال بشأن شروط الإعلان للجمهور ومن أهمها حظر الإعلان في طرح الوثائق عن توقعات مبالغ فيها أو معلومات ذات تأثير مضلل.

وأوضح أنه تم نشر نشرة طرح الصندوق التي تتضمن جميع المخاطر والعوائد المتوقعة إلا أن طريقة عرض الإعلان لم تتضمن معلومات أساسية كان لابد من ذكرها.

ولفت إلى أن الرقابة المالية تطلب الاطلاع على الإعلانات قبل عرضها في قطاع التأمين فقط.

وذكر أن الإعلانات التي يتم عرضها تحمل روح الإبداع لمصمم الإعلان إلا أن الرقابة المالية منوطة بحماية حق المستثمر في المعلومة والشفافية، ومن ثم فإن الإعلانات يجب أن تتضمن قدراً كافياً من المعلومات الأساسية.