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كوبلر يلتقي الممثل الخاص للاتحاد الأفريقي في ليبيا
ممثل الامين العام للامم المتحدة مارتن كوبلر

كوبلر يلتقي الممثل الخاص للاتحاد الأفريقي في ليبيا

2017-05-08 09:28:54
أ ش أ

التقى مبعوث الأمم المتحدة ورئيس بعثتها للدعم في ليبيا، مارتن كوبلر، مع الممثل الخاص للاتحاد الأفريقي في ليبيا الرئيس جاكايا كيكويتي، واصفًا الاجتماع بالـ«ممتاز».

وقال كوبلر الذي لم يكشف مكان عقد الاجتماع في تغريدة له عبر حسابه على موقع «تويتر»، «اجتماع ممتاز مع الممثل الخاص للاتحاد الأفريقي في ليبيا، الرئيس جاكايا كيكويتي ممتن لالتزامه بدعم العملية السياسية في ليبيا».

يشار إلى أن رؤساء الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي قد أعلنوا في يناير 2016، إعادة إطلاق مجموعة الاتصال على مستوى عالٍ حول ليبيا، تتألف من خمسة رؤساء دول لتقديم الدعم للجهود الجارية لتحقيق تسوية سياسية في ليبيا.

وأعلن رؤساء الدول الأفريقية أيضًا خلال قمة الاتحاد التي عقدت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا تعيين الرئيس التنزاني السابق جاكايا كيكويتي مبعوثًا خاصًا جديدًا للاتحاد الأفريقي إلى ليبيا، خلفًا لرئيس الوزراء الجيبوتي السابق ديليتا محمد ديليتا.

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