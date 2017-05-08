أفادت تقارير إعلامية أن رئيس ريال مدريد “فلورنتينو بيريز” يبدو أنه تعلم جيدا من درس خسارة المهاجم البرازيلي الشاب”نيمار” من صفوف نادي سانتوس حيث انضم إلى غريمه التقليدي برشلونة ليصبح واحدا من أفضل لاعبي العالم في الوقت الحالي.

وكان برشلونة بقيادة رئيسه الأسبق ساندرو روسيل قد تفاوض بشكل مبكر لحسم التعاقد مع نيمار ، وهو ما قرر القيام به فلورنتينو بيريز حيث تفاوض مع اللاعب فينسيوس جونيور وأقنعه بالانضمام إلى صفوف ريال مدريد قبل أكثر من عام من بلوغه السن القانوني في يونيو 2018 المقبل.

وأكدت صحيفة “جلوبو” البرازيلية أن ريال مدريد سوف يتكلف قرابة الـ62 مليون يورو للتعاقد مع فينيسوس جونيور أفضل لاعب في قارة أمريكا الجنوبية تحت17 عامًا والملقب بنيمار الجديد حيث سيدفع النادي الأبيض الإسباني40 مليون يورو لفلامنجو بجانب راتب اللاعب.

في السياق ذاته، أكد مدرب فلامنجو تصعيد فينيسوس جونيور للفريق الاول مع انطلاقة الدوري البرازيلي الأسبوع القادم ، في حين سينتظر ريال مدريد بلوغ اللاعب سن الـ18 عاما في صيف2018 من أجل القدوم للفريق.

ريال مدريد الذي تعاقد في السابق مع صانع الألعاب البرازيلي أوجوستو جالفان من أجل الانضمام إلى كاستيا الفريق الثانى للنادى الملكى أصبح على بعد خطوة من ضم فينيسوس جونيور لكن يبدو أن فلورنتينو بيريز لن يكتفي بهذا الثنائي البرازيلي.

وتقول صحيفة”ماركا” أن ريال مدريد يخطط بقوة لضم ثنائي نادي بالميراس ألآن وفيتاو.