نفى المحامي والناشط الحقوقي الصيني المعروف شيه يانغ تعرضه للتعذيب أثناء فترة احتجازه من قبل الشرطة وذلك خلال بدء محاكمته اليوم الاثنين بتهمة محاولة تقويض سلطة الدولة، والتحريض علي الانقلاب على النظام وتعطيل أمر القضاء.

وخلال جلسة الاستماع عند بدء محاكمته أمام أحد المحاكم في مدينة تشانغشا في مقاطعة هونان بوسط الصين صباح اليوم، أكد شيه، البالغ من العمر 45 عاما، أن الشرطة والمدعين العامين قاموا بحماية حقوقه القانونية بشكل كاف، مضيفا أن السلطات لم تستخدم التعذيب لإجباره على الاعتراف بالتهم الموجهة إليه.

كانت المحكمة نشرت نسخة من محضر جلسة الاستماع على الإنترنت كما ظهرت لقطات مصورة للمحاكمة على موقع “سينا ​​ويبو” الصيني المماثل لموقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي.

ووفقا للإعلام الرسمي الصيني، فقد حضر جلسة المحاكمة اليوم أكثر من 40 شخصا من بينهم أقارب شيه واثنين من المحامين المدافعين عنه وعدد من المشرعين والمستشارين السياسيين والصحفيين من وسائل الإعلام المحلية والأجنبية وبعض الجمهور.

كان شيه قد ألقي القبض عليه في شهر يوليو من عام 2015 هو وبعض المحامين والناشطين الحقوقيين الآخرين.