قال الرائد محمد الشربيني، مشرف غرفة عمليات الإدارة المركزية للمرور، إن هناك كثافات مرورية معتادة في معظم المحاور الرئيسية بالقاهرة، لافتا إلى أن أحجام الحركة مرتفعة في منزل كوبري الأوتوستراد للقادم من مناطق أعلى النيل تجاه القاهرة الجديدة، وذلك بسبب عطل سيارة وجاري رفعها الآن.

وأضاف “الشربيني”، في تصريحات تليفزيونية، لبرنامج “8 الصبح”، المذاع على فضائية “DMC”، صباح اليوم الاثنين، أن هناك كثافة مرورية مرتفعة لمناطق نفق السلام القادم من الطريق الزراعي، متأثرة بموقف العاشر من رمضان.

وأكد مشرف غرفة عمليات الإدارة المركزية للمرور، على وجود سيولة مرورية في أغلب الطرق السريعة، عدا بعض الكثافات البسيطة على محور 26 يوليو للقادم من أكتوبر تجاه ميدان لبنان.

وأشار “الشربيني” إلي وجود حادث لثلاث سيارات عند مطلع كوبري الجيش، دون وقوع أي إصابات، لافتًا إلى أنه تم سحب السيارات، وجاري التخلص من الكثافات المرورية الناتجة عن الحادث.

ونوه “الشربيني” بأن الإدارة العامة للمرور تتلقى الإغاثات والشكاوي على أرقام 01221110000، وإغاثة مرور القاهرة 01155554444.