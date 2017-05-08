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وزير الطاقة السعودي يتوقع تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط
وزير الطاقة السعودي خالد الفالح‎

وزير الطاقة السعودي يتوقع تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط

2017-05-08 09:20:15
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قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح اليوم الاثنين، إن أسواق النفط تعيد توازنها بعد سنوات من زيادة المعروض لكنه لا يزال يتوقع تمديد اتفاق قادته أوبك لخفض الإنتاج خلال النصف الأول من العام ليشمل 2017 بالكامل.

وتعهدت أوبك بخفض الإنتاج نحو 1.8 مليون برميل يوميا خلال النصف الأول من العام لدعم السوق. إلا أن الإمدادات المرتفعة المستمرة أدت إلى انخفاض الأسعار إلى ما دون 50 دولارا للبرميل.

وفرض ذلك ضغوطا على أوبك لتمديد خفض الإنتاج ليشمل العام بأكمله.

وأضاف الفالح فى العاصمة الماليزية كوالالمبور، “بناء على المشاورات التى أجريتها مع الأعضاء المشاركين أنا واثق من تمديد الاتفاق للنصف الثانى من العام”.

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