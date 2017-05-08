 Moheet on google
الإثنين 8 مايو 2017 09:48 صباحاً
روابط سريعة
بسبب حادث تصادم.. توقف حركة المرور بـ«الفيوم الصحراوي»
حادث تصادم‎

بسبب حادث تصادم.. توقف حركة المرور بـ«الفيوم الصحراوي»

2017-05-08 09:16:53

توقفت حركة المرور منذ قليل، بطريق الفيوم الصحراوى أمام المتجه من الجيزة وصولا إلى الفيوم بسبب حادث تصادم سيارة أجرة وملاكى، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص وانتقل رجال المرور إلى المكان وتم تسيير حركة السيارات.

وكانت غرفة عمليات نجدة الجيزة تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين بطريق الفيوم الصحراوى وتم انتقال الخدمات الأمنية واتخاذ اللازم تجاه الواقعة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3