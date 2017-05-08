توقفت حركة المرور منذ قليل، بطريق الفيوم الصحراوى أمام المتجه من الجيزة وصولا إلى الفيوم بسبب حادث تصادم سيارة أجرة وملاكى، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص وانتقل رجال المرور إلى المكان وتم تسيير حركة السيارات.

وكانت غرفة عمليات نجدة الجيزة تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين بطريق الفيوم الصحراوى وتم انتقال الخدمات الأمنية واتخاذ اللازم تجاه الواقعة.