سفير بولندا: فخور بمرور 90 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية مع مصر2017-05-08 09:21:29
أعرب ميهاو موركوتشينسكى سفير بولندا بالقاهرة عن شعوره بالفخر بالاحتفال هذا العام بمرور 90 عاما علي إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وبولندا، مؤكدا أن كلا البلدين شهدتا تغيرات سياسية وتحولات ولكنهما حافظتا علي تطوير الصداقة والتعاون في كافة المجالات من بينها الزيارات الثنائية والتجارة والسياحة والتعليم والثقافة والتبادل العلمي و الآثار والحفاظ عليها .
جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير مساء أمس في حفل أقيم بمناسبة العيد القومي لبولندا ذكرى مرور 226 عاما علي تبني أول دستور لها في 3 مايو عام 1791، وحضر الحفل لفيف من كبار الشخصيات والسفراء المعتمدين لدي مصر.
وأضاف أن هذا العام نحتفل بذكري مرور 80 عاما علي مشاركة بولندا في عمليات اكتشاف الاثار على ضفاف وادي النيل وأنها ساهمت في اكتشاف كثير من الثروات القديمة في مصر، مشيرا إلي أن بولندا تحتفل اليوم بيوم الدستور حيث تبنى البرلمان أول دستور حديث في أوروبا وهو يعد الثاني في العالم بعد الدستور الأمريكي.
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