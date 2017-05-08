نشر رجل الأعمال الإماراتي خلف الجبتور “فيديو” أثناء صعوده على متن الطائرة من مطار دبي الدولي قادما إلى مصر، وذلك عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة تويتر.

وعلق الحبتور على الفيديو قائلا “صباح الخير من مطار دبي الدولي لقد صعدنا على متن الطائرة ونستعد للإقلاع إلى وجهتنا مصر، أم الدنيا، ندعو لرحلة موفقة بإذن الله”.

يذكر أن رجل الأعمال خلف الحبتور، قد أطلق مبادرة الحبتور الثقافية لدعم صناعة السينما المصرية، وذلك تحت رعاية شركة الحبتور، إحدى شركات مجموعة الحبتور الإماراتية والتى تهدف إلى النهوض بصناعة السينما والتأثير بشكل إيجابى على الشباب المصرى.