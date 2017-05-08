قال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية انه سيتم توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع بيلاروسيا فى المرحلة المقبلة للاستفادة من خبراتها فى مجال التكنولوجيا المتقدمة فى عدد من القطاعات وتصنيع الآلات والمعدات التى تعتمد على أحداث أساليب التصنيع المتطورة وتصنيعها محليا بدلا من استيرادها.

وأضاف المهندس - فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه جارى الاتفاق على إقامة مشروعات مشتركة وتبادل الخبرات، مشيرا إلي أن الوفد البيلاروسي أبدى رغبة فى الاستثمار داخل مصر لما يميزها من موقع جغرافي وقاعدة صناعية يمكن استغلالها والاستفادة منها بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية الموقعة مع عدد من الدول الاوروبية والإفريقية ما يسهل لهم فتح أسواق جديدة فى هذه البلدان والتسويق المنتجات بسهولة.

وكانت غرفة الصناعات الهندسية المتمثلة فى شركة مبروك للصناعات الهندسيه، قامت مؤخرا بتوقيع برتوكول تعاون مع وزير الصناعة ووفد بيلاروسيا وبحضور وزير الانتاج الحربي .