تعرّف على «الحركة المرورية» في الجيزة

قال العقيد وائل طاهر، مدير التخطيط بالإدارة العامة لمرور الجيزة، إن هناك سيولة مرورية غير طبيعية على معظم محاور الجيزة، بالإضافة إلى المحاور التبادلية مع القاهرة ومن أفضل الأيام مروريا، باستثناء بعض الكثافات المتحركة على كوبري 15 مايو للقادم من مناطق الشيخ زايد و 6 أكتوبر.

وأضاف “طاهر” خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح البلد” المذاع على فضائية “صدى البلد” اليوم الإثنين، أن كوبري أكتوبر يعمل بكفاءة عالية، وجميع مطالعه سواء من البطل أحمد أو كورنيش العجوزة تشهد سيولة مرورية.

وأشار إلى أن الحركة المرورية على شارعي فيصل والهرم لا تشهد أي كثافات، ومطلع كوبري فيصل يعمل بكفاءة.

وتابع “طاهر”، أن الحركة المرورية على محور صفط ومحور عرابي للقادم من الجيزة عن طريق الدائري تشهد سيولة مرورية عالية.

وأوضح “‘طاهر”، أن القادم من مناطق شرق القاهرة والتجمع والمعادي إلى الجيزة عن طريق محور المريوطية، فإن محور البحر الأعظم يشهد سيولة مرورية في الاتجاهين، باستثناء بعض الكثافات المتحركة عند شارع النيل السياحي لكنها كثافات متحركة، بسبب تحويلات إنشاء نفق النهضة.

ولفت إلى وجود سيولة مرورية في شارع السودان بجميع قطاعاته، باستثناء أمام محطة مترو جامعة القاهرة، وشارع جامعة الدول والدقي والتحرير حالتهم المرورية مرضية تماما.

من ناحية أخرى، نوه مدير التخطيط بالإدارة العامة لمرور الجيزة، بأن غرفة العمليات لم تتلق أي بلاغات بوقوع مصادمات أو حوادث مؤثرة على الحركة المرورية.