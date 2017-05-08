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الرئيس التونسي: "انتصار ماكرون يعكس وفاء فرنسا لقيمها التقليدية"
الرئيس التونسى الباجى قائد السبسي

الرئيس التونسي: "انتصار ماكرون يعكس وفاء فرنسا لقيمها التقليدية"

2017-05-08 09:05:47
وكالات

قال الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، فى رسالة تهنئة إلى الرئيس الفرنسى المنتخب، إن انتصار ماكرون يعكس “وفاء فرنسا لقيمها التقليدية المتمثلة بالحرية والمساواة والإخاء”.

وحصل المرشح المستقل لانتخابات الرئاسة الفرنسية إيمانويل ماكرون، المنتمى لتيار الوسط على أكثر من 66 فى المئة من الأصوات بعدما انتهت وزارة الداخلية تقريبا من فرز الأصوات فى وقت مبكر اليوم الاثنين.

وقالت الوزارة، إن ماكرون انتخب رئيسا بحصوله على 66.06 فى المئة من الأصوات الصحيحة فى الجولة الثانية من الانتخابات بعد فرز جميع أصوات الناخبين البالغ عددها 47 مليونا باستثناء 0.01 فى المئة.

وكشفت الأرقام الرسمية أن 11.5 فى المئة من الناخبين تركوا البطاقات فارغة أو أبطلوا أصواتهم فى حين لم يشارك 25.38 فى المئة من الناخبين فى عملية التصويت

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