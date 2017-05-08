وزير القوى العاملة يتابع صرف مستحقات مواطن توفي في إيطاليا2017-05-08 09:02:45
أصدر وزير القوى العاملة محمد سعفان، تعليمات للمستشار العمالي التابع لوزارة القوي العاملة، بالقنصلية المصرية بميلانو، ببحث طلب أسرة المواطن المتوفي (أ.ح.س.ع) الذي وافته المنية في ميلانو بتاريخ 16 مارس الماضي.
وتلقى الوزير تقريرا من المستشار العمالي بميلانو عزت عمران، أشار فيه إلى توجيهات السفير أحمد شاهين القنصل العام بميلانو وبالتعاون مع القنصل أمل عفيفي، قام مكتب التمثيل العمالي بمتابعة مستحقات المواطن المتوفي، حيث كان يعمل لدي صاحب عمل إيطالي وينكر علاقة العمل بينه وبين العامل، معتمدا على عدم وجود أسرة أو عائلة للمواطن بإيطاليا.
وقال الوزير، في تصريحات اليوم الاثنين، إن المكتب تحرك على الفور بالاتصال بأسرة المتوفي بالقاهرة، وهن ثلاث شقيقات، لعمل توكيل لشخص مقيم بميلانو حتى يتمكن من الحصول على المستحقات وديا أو عن طريق القضاء، مشيرا إلى أن أخوات المتوفي أرسلوا تفويض عن طريق وزارة الخارجية المصرية باسم المستشار العمالي الشخصي للتفاوض واستلام الشيكات بالمستحقات وصرفها وإرسالها لهن.
وأضاف أن المستشار العمالي قام بالتفاوض والوصول للحل الودي مع صاحب الشركة، خصوصا أن العامل كان يعمل بصورة غير شرعية وتم الحصول علي مبلغ 7000 يورو، حوالي 135 ألف جنيه مصري بشيكات باسم المستشار العمالي، وتم تحصيل 2000 يورو منهم، والـ 5000 يورو الباقية تصرف بتواريخ محددة وفقا لتواريخ الشيكات المحررة، وتم التواصل مع أسرة المتوفي لعمل إعلام وراثة لإرسال المستحقات المالية لمستحقيها.
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