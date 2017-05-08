أعلنت فصائل المعارضة السورية أنها شنت هجوما على القوات الحكومية في قرية الزلاقيات بريف حماة الشمالي، حيث تمكنت من تدميرعربات عسكرية إثر استهدافها بصواريخ “تاو”.

وأضافت الفصائل ـ حسبما ذكرت قناة (سكاي نيوز) الاخبارية اليوم الاثنين ـ أنها دمرت رشاشا ثقيلا ومدرعة تابعة للقوات السورية وقتلت وجرحت جنودا عدة في بلدة الزلاقيات التي سيطرت عليها القوات الحكومية بعد بدء الهدنة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان - مقره لندن - قد أعلن في وقت سابق أن الجيش السوري سيطر على قرية “الزلاقيات” شمالي حماة وسط قصف عنيف رغم سريان اتفاق بوساطة روسيا لتقليل العنف.