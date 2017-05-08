 Moheet on google
الإثنين 8 مايو 2017 09:50 صباحاً
روابط سريعة
فصائل المعارضة السورية تهاجم القوات الحكومية في قرية الزلاقيات بحماة
الجيش السوري

فصائل المعارضة السورية تهاجم القوات الحكومية في قرية الزلاقيات بحماة

2017-05-08 09:34:45
ا ش ا

أعلنت فصائل المعارضة السورية أنها شنت هجوما على القوات الحكومية في قرية الزلاقيات بريف حماة الشمالي، حيث تمكنت من تدميرعربات عسكرية إثر استهدافها بصواريخ “تاو”.

وأضافت الفصائل ـ حسبما ذكرت قناة (سكاي نيوز) الاخبارية اليوم الاثنين ـ أنها دمرت رشاشا ثقيلا ومدرعة تابعة للقوات السورية وقتلت وجرحت جنودا عدة في بلدة الزلاقيات التي سيطرت عليها القوات الحكومية بعد بدء الهدنة.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان - مقره لندن - قد أعلن في وقت سابق أن الجيش السوري سيطر على قرية “الزلاقيات” شمالي حماة وسط قصف عنيف رغم سريان اتفاق بوساطة روسيا لتقليل العنف.

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3