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اليوم .. إعادة جلسات محاكمة مرسي وقيادات الإخوان في "اقتحام السجون"
الرئيس المعزول محمد مرسي ـ الاخوان ـ قضية التخابر ـ قضية اقتحام السجون

اليوم .. إعادة جلسات محاكمة مرسي وقيادات الإخوان في "اقتحام السجون"

2017-05-08 07:31:37
أ ش أ

تستأنف محكمة استئناف القاهرة، جلسات إعادة محاكمة المعزول محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، في قضية اقتحام السجون المصرية والاعتداء على المنشآت الأمنية والشرطية وقتل ضباط شرطة إبان ثورة يناير 2011 ، بالاتفاق مع حركة حماس الفلسطينية والتنظيم الدولي لجماعة الإخوان ومليشيات حزب الله اللبنانية، وبمعاونة من عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني.

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