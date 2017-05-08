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اليوم .. انطلاق فعاليات مؤتمر "التعليم في مصر"
شريف اسماعيل رئيس الوزراء ‎

اليوم .. انطلاق فعاليات مؤتمر "التعليم في مصر"

2017-05-08 07:38:32
أ ش أ

تنطلق فعاليات مؤتمر “التعليم في مصر نحو حلول إبداعية”، الذي تنظمه جامعة القاهرة، ومؤسسة أخبار اليوم تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.

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