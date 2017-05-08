قال الرئيس الامريكي السابق باراك أوباما مساء الأحد أثناء تسلمه جائزة في بوسطن إن تمرير قانون الرعاية الصحية المعروف باسم “اوباما كير” في عام 2010 تطلب شجاعة كبيرة.

واعتبر أوباما أن بعض أعضاء الكونغرس كانوا يعرفون أن التصويت لصالح قانون الرعاية الصحية، الإنجاز التشريعي الذي حققه الرئيس الديمقراطي السابق، قد يكلفهم مقاعدهم، لكنهم أصروا على التصويت لصالح القانون.

وقال أوباما إن “هؤلاء الرجال والنساء فعلوا الشيء الصحيح”. لقد فعلوا الشيء الصعب، وكان هذا مثالا على الشجاعة، وبسبب هذا التصويت، حصل 20 مليون شخص على التأمين الصحي الذين لم يكن متاحا لهم من قبل”.

واضاف أن “معظمهم فقدوا مقاعدهم. لكنهم كانوا يؤمنون بما ذكره الرئيس كينيدي في كتابه”، في إشارة الى كتاب الرئيس الامريكي الأسبق جون كينيدي “ملامح عن الشجاعة”، حول ثمانية من اعضاء مجلس الشيوخ دافعوا عن قضايا لا تحظى بشعبية.

ووافق مجلس النواب الأمريكي يوم الخميس الماضي بأغلبية ضئيلة على مشروع قانون يحل محل قانون “أوباما كير” بدعم من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لكن البيت الابيض لم يقدم جدولا زمنيا أو موعدا لطرح التشريع الجديد أمام مجلس الشيوخ.

وتكرم جائزة الشجاعة السنوية مسؤولا عاما تشبه قيادته أعضاء مجلس الشيوخ في كتاب كينيدي. وحصل عليها من قبل كل من الرئيس الامريكي الأسبق جورج بوش الابن، وعضو مجلس الشيوخ جون ماكين، وعضوة مجلس النواب جابى جيفوردز.