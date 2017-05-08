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اليوم .. جنايات القاهرة تستأنف إعادة محاكمة أحمد عز في "تراخيص الحديد"
رجل اﻻعمال احمد عز

اليوم .. جنايات القاهرة تستأنف إعادة محاكمة أحمد عز في "تراخيص الحديد"

2017-05-08 07:33:53
أ ش أ

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، إعادة محاكمة رجل الأعمال أحمد عز (أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل) وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية الأسبق، في القضية المعروفة إعلاميا بـ “تراخيص الحديد” مع استمرار حبسهما احتياطيا على ذمة القضية

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