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اليوم .. السيسي يواصل زيارته لدولة الكويت
السيسي يصل الى الكويت

اليوم .. السيسي يواصل زيارته لدولة الكويت

2017-05-08 07:29:38
أ ش أ

يواصل الرئيس عبدالفتاح السيسي زيارته لدولة الكويت وذلك لليوم الثاني علي التوالي , وهي الزيارة التي تأتي في إطار جولة خليجية تشمل مملكة البحرين.

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