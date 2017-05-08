شهد اجتماع الهيئة الوطنية للصحافة ، أمس الأحد ، توافقا حول مواد قانون تنظيم الصحافة والإعلام ، فيما تناقش الهيئة في اجتماعها الاثنين القادم التغييرات الصحفية.

ونفى مصدر بالهيئة -فضل عدم ذكر اسمه- تطرق اجتماع اليوم للتغييرات الصحفية، مشدداً على عدم توارد أسماء بعينها داخل اجتماعات الهيئة.

وأوضح أنه بالنسبة للمادة الخاصة بسن المعاش تم الاستقرار على المد لكل العاملين في المؤسسات الصحفية (صحفيون، وعمال، وإداريين) حتى 65 عامًا، موضحاً أن هناك ثلاث حالات مستثناة من المادة وهم من لم يكملوا 20 عاماً من مدة الانتساب لنقابته، والحالة الثانية من تعرض في آخر ثلاث سنوات لعقوبة تأديبية من نقابته وليس من المؤسسة التي يعمل بها، والحالة الثالثة من لم يكمل 50% من مدة خدمة مؤسسته.

وقال إن الحالات المستثناة ستتقاضى الفرق بين آخر إجمالي للمرتب وبين المعاش، وأن الراتب سيزيد مع العلاوة الدورية السنوية، وأن الفئة المستثناة ستتمتع بكافة المميزات وكل ما تقرره المؤسسة، مؤكدًا أنه تم حظر من تخطى سن الـ60 من تولي منصبي رئيس مجلس إدارة المؤسسة ورئيس التحرير.