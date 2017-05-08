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فرنسا: ماكرون يحصل على 66.09% مقابل 33.94% لمارين لوبان في الجولة الثانية
ين لوبن وإيمانويل ماكرون

فرنسا: ماكرون يحصل على 66.09% مقابل 33.94% لمارين لوبان في الجولة الثانية

2017-05-08 07:23:23
أ ش أ

أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية اليوم الاثنين عن النتائج الجزئية للجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس في فرنسا وكذلك في قنصليتها في الخارج وأقاليم ما وراء البحار.

وذكرت الوزارة أن زعيم حركة “إلى الأمام” إيمانويل ماكرون حصل على 66.09% من الأصوات مقابل 33.94% لزعيمة حزب الجبهة الوطنية “اليمين المتطرف” مارين لوبن .

وأضافت أن نسبة الامتناع عن التصويت بلغت 25.4% وهو رقم غير مسبوق منذ عام 1969 حيث سجلت نسبة الممتنعين في الانتخابات آنذاك 31.15%.

ومن المقرر أن يرافق الرئيس المنتخب إيمانويل ماكرون اليوم الاثنين الرئيس المنتهية ولايته ﻓرانسوا أولاند في الاحتفالات بذكرى استسلام ألمانيا وانتهاء الحرب العالمية الثانية في 8 مايو 1945.

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