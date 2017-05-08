 Moheet on google
الإثنين 8 مايو 2017 07:35 صباحاً
روابط سريعة
العاهل السعودي وولي العهد يهنئان ماكرون بمناسبة انتخابه رئيسا لفرنسا
الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود

العاهل السعودي وولي العهد يهنئان ماكرون بمناسبة انتخابه رئيسا لفرنسا

2017-05-08 07:19:42
أ ش أ

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لإيمانويل ماكرون بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية الفرنسية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن الملك سلمان أعرب،فى برقيته، عن تمنياته للشعب الفرنسي بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار.

كما هنأ كل من الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الرئيس الفرنسي الجديد.

ونجح إيمانويل ماكرون في الوصول إلى قصر الإليزيه بعد فوزه على منافسته مارين لوبان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، التي أجريت في وقت سابق أمس .

اقرأ أيضاً:
روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3