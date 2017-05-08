بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة لإيمانويل ماكرون بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية الفرنسية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن الملك سلمان أعرب،فى برقيته، عن تمنياته للشعب الفرنسي بتحقيق المزيد من التقدم والازدهار.

كما هنأ كل من الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الرئيس الفرنسي الجديد.

ونجح إيمانويل ماكرون في الوصول إلى قصر الإليزيه بعد فوزه على منافسته مارين لوبان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الفرنسية، التي أجريت في وقت سابق أمس .