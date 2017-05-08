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وفاة ١٨ عاملا بسبب تسرب لغاز سام بمنجم للفحم بالصين
منجم فحم

وفاة ١٨ عاملا بسبب تسرب لغاز سام بمنجم للفحم بالصين

2017-05-08 06:56:48
أ ش أ

أكدت السلطات المحلية في مقاطعة هونان بوسط الصين صباح اليوم الاثنين وفاة 18 شخصا في حادث تسرب للغاز وقع بمنجم للفحم أمس الأحد.

كان التسرب الغازى حدث في منجم جيلينتشياو للفحم في بلدة هوانغفونغتشياو بمحافظة يويشيان في حوالي الساعة 11 من صباح أمس بتوقيت بكين، بينما كان يوجد في باطن المنجم 55 عاملا.

ووفقا لوكالة الأنباء الصينية الرسمية أخرج رجال الإنقاذ 37 عاملا من المنجم عقب وقوع الحادث وتم نقلهم إلى مستشفى محلي للعلاج.

ولا تزال التحقيقات جارية حيث يقوم الخبراء باختباراتهم لمعرفة نوعية الغاز السام، كما احتجزت الشرطة المسئولين عن إدارة المنجم على ذمة التحقيق.

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