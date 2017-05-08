حسام البدري يعلن قائمة الأهلي لمواجهة التعدين.. اليوم - محيط

يعلن حسام البدري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مساء اليوم الأحد، قائمة فريقه لمواجهة النصر للتعدين المقرر لها غدا الإثنين ضمن منافسات…