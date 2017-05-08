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ننشر أسعار الدولار اليوم الإثنين بالسوق الرسمي المصري
دولارات
دولارات

ننشر أسعار الدولار اليوم الإثنين بالسوق الرسمي المصري

2017-05-08 05:50:08
كتب- ربيع شعبان

 

البنك سعر الشراء سعر البيع
مصر إيران للتنمية 18.0500 18.1500
مصرف ابو ظبي 18.0700 18.1700
البنك المصري الخليجي 18.0000 18.1000
البنك الأهلي 17.9500 18.0500
بنك البركة 18.0500 18.1500
بنك القاهرة 18.0000 18.1000
بنك الاسكندرية 18.0500 18.1500
البنك العربي الافريقي 18.0000 18.1000
البنك المركزي 18.0297 18.1326
بنك مصر 17.9500 18.0500
بنك بلوم مصر 18.0500 18.1500
بنك فيصل 18.0000 18.1000
كريدي أجريكول 18.0500 18.1500
بنك التعمير والإسكان 18.0500 18.1500
بنك بيريوس 18.0500 18.1500
بنك قناة السويس 18.0000 18.1000
المصرف المتحد 18.0500 18.1500
البنك التجاري الدولي 18.0500 18.1500
المصري لتنمية الورادات 18.0500 18.1500
البنك الأهلي المتحد 18.0700 18.1700
بنك المشرق 18.0500 18.1500
البنك الأهلي اليوناني 18.0500 18.1500
بنك HSBC 18.0800 18.2300
بنك عودة 18.0500 18.1500
بنك سايب 18.0000 18.1000
بنك الإئتمان الزراعي 17.9500 18.0500
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