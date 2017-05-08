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ننشر أسعار الريال السعودي اليوم الإثنين بالسوق الرسمي المصري
الريال السعودي
الريال السعودي

ننشر أسعار الريال السعودي اليوم الإثنين بالسوق الرسمي المصري

2017-05-08 05:40:45
كتب- ربيع شعبان
البنك سعر الشراء سعر البيع آخر تحريك منذ
البنك الأهلى الكويتى (بيريوس) 4.81 4.84 18 ساعة
مصرف أبوظبى الإسلامى 4.81 4.84 13 ساعة
بنك بلوم 4.81 4.84 11 دقيقة
البنك التجاري الدولي (CIB) 4.81 4.84 20 ساعة
البنك المصرى الخليجى 4.81 4.84 20 ساعة
بنك عودة 4.81 4.84 21 ساعة
البنك العربى 4.81 4.84 21 ساعة
اتش اس بى سى HSBC 4.81 4.85 5 أيام
البنك المركزى المصرى 4.81 4.84 14 ساعة
بنك قناة السويس 4.80 4.83 15 ساعة
كريدى أجريكول 4.79 4.84 20 ساعة
المصرف المتحد 4.79 4.84 19 ساعة
البنك الأهلي المصري 4.79 4.81 21 ساعة
بنك مصر 4.79 4.81 3 أيام
بنك القاهرة 4.78 4.83 أسبوعين
بنك الإسكندرية 4.78 4.83 20 ساعة
بنك التنمية والإئتمان الزراعى 4.78 4.82 أسبوعين
بنك فيصل الإسلامى 4.77 4.85 شهر واحد
البنك العربي الأفريقي الدولى 4.77 4.83 شهر واحد
البنك الأهلى اليونانى 4.75 4.81 20 ساعة
بنك مصر إيران التنمية 4.70 4.87 20 ساعة
بنك البركة 4.67 4.88 41 دقيقة
بنك التعمير والإسكان 4.10 5.00 شهرين
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية 4.00 4.84 21 ساعة
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