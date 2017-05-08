صدرت الترجمة التركية لديوان “سماء باسمي” للشاعر أحمد الشهاوي، بترجمة الدكتور محمد حقي صوتشين، رئيس قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة غازي – أنقرة.

ووقع الشهاوي النسخة التركية من الديوان الصادر عن دار قرمزي السبت، على هامش حضوره الدورة السادسة لمعرض الأناضول للكتاب في مدينة ملاطية التركية، والذي يقام خلال الفترة من 5 إلى 14 من مايو 2017.

يقول الدكتور محمد حقي صوتشين، رئيس قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة غازي – أنقرة، حول ترجمته لشعر أحمد الشهاوي : ” لقد قمت حتى الآن بترجمة ديوانين لأحمد الشهاوي إلى اللغة التركية وهما “سماء باسمي” و”لسان النار”، والترجمة كانت تجربة فريدة بالنسبة لي حيث إنه ليس من السهل فهم قصيدته بسهولة لما تتضمنه من رموز صوفية والتناص واللعب بالكلمات والتركيز على الشكل والمضمون في آن وغيرها من العوامل التي تجعل الترجمة عويصة في أحيان كثيرة.

ومترجم ديوان “سماء باسمي” الدكتور محمد حقي صوتشين أستاذ مشارك دكتور في قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة غازي في العاصمة التركية أنقرة، وتناول أدب القص عند يحيى حقي في رسالة الماجستير، وناقش مشاكل الترجمة واستراتيجياتها بين اللغة العربية والتركية في رسالة الدكتوراه، كما عمل عضوًا للجنة التحكيم في جائزة البوكر العربية في دورتها 2014. وعمل عضوًا في لجنة التحكيم ومستشارا للجنة التسيير لجائزة الشيخ حمد للترجمة في عام 2015. وعلى صعيد الترجمة، قام بترجمة عدد من كتب الشعراء العرب؛ أمثال؛ أدونيس ومحمود درويش وجبران خليل جبران وغيرهم.